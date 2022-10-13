ФАС возбудила уголовное дело против «Мегафона» из-за повышения цен на тарифы

Сегодня, 13 октября, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора сотовой связи «Мегафон». Поводом стало необоснованное повышение цен на тарифы.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в мае текущего года оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.

«Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО “Мегафон” дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Накануне ФАС уличила ещё одного оператора связи, компанию МТС, в необоснованном повышении цен на услуги в среднем на 9,5%.