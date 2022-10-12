ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен на услуги

Федеральная антимонопольная служба признала компанию МТС виновной в необоснованном повышении цен на свои услуги. Как сообщается на официальном сайте ведомства, оператор в январе 2022 года повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, компания в адрес антимонопольщиков не представила.

«В августе 2022 года компания МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. ФАС пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении.

Как уточнила антимонопольная служба, комиссия ведомства выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа для компании-нарушителя определят в ходе административного расследования.