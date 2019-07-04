ФАС возбудила дело против Минобороны из-за нарушения закона о конкуренции при закупке лома. Ущерб военного ведомства может достигать 12 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила против Минобороны дело об ограничении конкуренции при организации аукционов по продаже лома черных и цветных металлов, пишет РБК. По мнению специалистов ФАС, «Транслом» побеждал на этих торгах из-за преференций Минобороны. Дело в отношении Минобороны и подведомственного ему учреждения «Специальное территориальное управление имущественных отношений» было возбуждено по части 1 и 2 статьи 17 закона о защите конкуренции ещё в декабре 2018 года: речь идёт о торгах, которые выигрывала компания «Транслом». Основанием для возбуждения антимонопольного дела стали жалобы нескольких ломозаготовительных предприятий. В частности, они указывали, что Минобороны включило в состав укрупнённых лотов в семи аукционах лом чёрных и цветных металлов, находящийся в разных субъектах страны, но не у всех заготовителей есть мощности для вывоза сырья сразу из нескольких регионов. Такие действия ведут к ограничению количества потенциальных участников аукциона и, соответственно, способствуют ограничению конкуренции, считают ломозаготовители.

Какой ущерб мог быть нанесён Министерству обороны, пока не установлено, однако источник РБК в одной из компаний-ломозаготовителей, участвовавших в аукционах Минобороны, оценил финансовые потери министерства от подобных торгов в 12,6 млрд рублей.

Во всех семи аукционах, прошедших в 2018 году, победила фирма «Транслом» Алексея Золотарёва -бывшего партнёра помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «Транслом» реализует лом Минобороны и РЖД.

ФАС также проверяет еще одну сделку «Транслома» по покупке металлоломной компании «ТМК Чермет», которая снабжает сырьём Трубную металлургическую компанию Дмитрия Пумпянского. Если сделка состоится, то компания Золотарёва будет поставлять на рынок более 4 млн тонн лома (сейчас она заготавливает около 3 млн тонн в год), заняв около 20% рынка.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов отказался от комментариев.