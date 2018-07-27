ФАС внесла в правительство предложения по обязательной установке российского софта на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство план, обязывающий производителей смартфонов устанавливать на них по умолчанию российские приложения, пишет «Коммерсантъ».

По планам ФАС, соотвествующие поправки подготовят к апрелю 2019 года. Законопроект может затронуть программы для браузеров, электронной почты, аудиоплееров и других приложений.

Производителям также придётся оставить для пользователей возможность полностью удалять установленные по умолчанию приложения — за исключением тех, что необходимы для корректной работы устройства. Подготовить поправки должны будут Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор.

Собеседники издания отметили, что принятие поправок может привести к новым тратам со стороны производителей и к росту стоимости устройств для потребителей.

В апреле ФАС заявляла, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления».

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, конкуренцию в сфере программного обеспечения должен регулировать рынок.