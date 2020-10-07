ФАС установила предельную цену на российскую вакцину от коронавируса в тысячу рублей

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать одну тысячу рублей, заявил ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким — скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, — так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства им нужен капитал», — сказал он.

По словам главы ФАС, в дальнейшем этот тариф будет снижаться, «когда будут появляться индикаторы для референтных стран».

Артемьев не уточнил, о какой именно из российских вакцин идёт речь. В настоящее время в России запатентованы две вакцины от коронавируса: это препараты «Спутник V» (разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработан научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»). Кроме того, Минздрав разрешил испытания третьей российской вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН.