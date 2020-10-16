ФАС снизила цену на препараты от коронавируса в два раза

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость препаратов для лечения коронавируса на основе фавипиравира в 5,5 тысяч рублей за упаковку из 50 таблеток, сообщается на сайте ведомства.

Цену установили на основе стоимости аналогичных препаратов в других странах. В результате предельная отпускная цена снизилась более чем на 50%. Сейчас «Арепливир» стоит около 12 тысяч рублей, после решения ФАС упаковка препарата с учётом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС.

На основе фавипиравира в России производят два препарата от коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир», которые продаются по 12 и 8 тысяч рублей за упаковку. Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену тем, что этот препарат спасает жизни. После этого ценой заинтересовалась ФАС, однако она не могла установить предельно допустимую цену на него, пока лекарство не включено в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Накануне фавипиравир включили в этот список.