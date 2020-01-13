ФАС проверит увеличение тарифов сотовыми операторами

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил ТАСС, что ведомство не получало жалоб на повышение операторами связи стоимости на некоторые архивные тарифы, однако намерено изучить обоснованность цен.

«Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — сказал Голомолзин.

Напомним, «Мегафон» и «Билайн» на этой неделе повысят стоимость архивных тарифов: в «Мегафоне» пояснили, что решили пересмотреть тарифы «с учётом роста потребления услуг абонентами», а в «Вымпелкоме» заявили, что вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году в соответствии с рыночной ситуацией, на которую повлияли затраты на «закон Яровой».