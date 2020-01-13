Операторы связи начинают повышать стоимость услуг из-за «пакета Яровой»

С 13 января сотовые операторы начнут повышать стоимость своих тарифов, пишет РИА Новости.

У «Мегафона» новые цены начнут действовать с 13 января, у «Вымпелкома» («Билайн») — с 16 января. В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос издания.

В «Мегафоне» необходимость повышения цен на услуги объясняют ростом потребления услуг абонентами. Пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов. В «Вымпелкоме» объясняют, что вынуждены повышать цены из-за расходов на реализацию новых требований законодательства, в первую очередь — «пакета Яровой».

По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано среди прочего расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17–18%.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в числе прочего обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, что требует существенных затрат на закупку оборудования. МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, «Вымпелком» — в 45 миллиардов, «Мегафон» — в 40 миллиардов.

Кроме того, в мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. В этом случае оборудование должно предоставить государство.