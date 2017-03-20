ФАС предложила запретить ритейлерам возврат просроченной продукции поставщикам

ФАС предложила запретить ритейлерам возвращать поставщикам просроченную продукцию. Об этом заявил начальник управления социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев на заседании экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере розничной торговли, передаёт РБК.

По мнению представителя ФАС, если продукция ещё не испортилась, её можно будет вернуть, но по цене, пересчитанной в зависимости от истечения срока годности.

«Невозможно допускать практику, при которой поставщик поставляет товар, срок годности заканчивается, а потом поставщик же обязан выкупить за полную стоимость уже поставленный товар», — пояснил Нижегородцев.

По словам чиновника, если дата хранения товара не просрочена, торговые сети смогут возвращать его поставщикам, но стоимость продукции при этом должна быть пересчитана в зависимости от истечения срока годности. Соответствующие поправки ФАС предлагает внести в законодательство.

«С истекшим сроком годности товар возвращать нельзя», — подчеркнул Нижегородцев.

Кроме того, ФАС предлагает запретить торговым сетям требовать от поставщиков скидки в отношении уже поставленной продукции. В целом предоставление скидки допустимо, но она должна учитываться в вознаграждении ритейлера, которое, согласно новой редакции закона «О торговле», не должно превышать 5% от стоимости поставленного товара. Исключение, по мнению ФАС, может быть сделано лишь в том случае, если полученная магазином скидка полностью ретранслируется конечному потребителю.

С начала внедрения поправок в закон «О торговле» 1 января 2017 года ФАС проверила в общей сложности 11266 договоров поставки между сетями и поставщиками. Согласно докладу ведомства, в 11% из них (то есть в 1261 случае) были выявлены нарушения. При этом из числа нарушений 19,8% приходится на федеральные торговые сети, свидетельствует статистика ФАС.

Агентство новостей «Между строк»