ФАС предлагает повысить сборы за аэронавигационное обслуживание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить ставку сборов за аэронавигационное обслуживание, пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту, для иностранных самолётов массой меньше 2 тонн 100 км полёта в российском воздушном пространстве обойдётся в $11,1 (сейчас — $10,6). Для российских перевозчиков такого же веса 100 километров полёта обойдется в 351,8 рублей (сейчас — 335,6 рублей)

Для иностранного борта весом свыше 400 тонн ставка поднимется до $134,6 (сейчас — $128,4), для российских авиакомпаний аналогичная ставка составит 3238,1 рубля (сейчас — 3089,2 рубля).

Ранее Минтранс предлагал уравнять тарифы аэропортов для российских и зарубежных авиаперевозчиков, был подготовлен соответствующий проект приказа. В отрасли отмечают, что ставки обслуживания для иностранных авиакомпаний существенно превышают тарифы для российских перевозчиков.