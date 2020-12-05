ФАС подозревает фармацевтические компании депутата Свердловской области в картельном сговоре

Управление ФАС по Свердловской области выявило признаки картельного сговора в фармацевтических компаниях, активами которых владел депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников.

УФАС проверило компании «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека “Вербена-Фарма”», активами которых в разные периоды времени владел депутат Александр Серебренников. В 2019 году все три фирмы участвовали в аукционе на поставку лекарства «Паклитаксел» в Свердловский онкологический диспансер. Заявки для участия в аукционе составлял один и тот же человек. Кроме того, фирмы указали единый телефон и единую электронную почту на всех, пишет портал E1.ru.

Во время торгов все три фирмы сбивали цены с шагом на одну копейку, таким образом вытеснив поставщика, который предлагал препарат за более высокую стоимость. В итоге победила подконтрольная в настоящее время Серебренникову фирма, предложившая за обслуживание контракта более 85 млн рублей.

Как сообщили Znak.com в пресс-службе ФАС, специалисты антимонопольной службы сделали соответствующее заключение, а само решение о признании или непризнании фирм картелем будет вынесено только 23 декабря.