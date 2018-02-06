ФАС поддержала идею снятия наличных с карт на кассах магазинов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России положительно оценила возможность снятия наличных на кассе магазинов при условии, что в этих торговых точках граждане будут расплачиваться с помощью карт, пишет ТАСС.

«С учётом той информации, которая была представлена в ФАС, служба пришла к выводу, что само по себе предложение потребителям подобного рода новых сервисов в рамках платёжных систем не приведёт к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей», — заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

О тестировании Сбербанком и MasterCard системы снятия ограниченной суммы наличных с карт на кассах магазинов ранее писали «Ведомости». По информации издания, клиенту нужно будет расплатиться на кассе по банковской карте и одновременно запросить у кассира необходимую сумму наличных, ввести пин-код, после чего выпустивший карту банк должен будет одобрить покупку и выдачу денег.