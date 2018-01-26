ФАС планирует ужесточить наказание за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена существенно ужесточить наказание за картельный сговор, со ссылкой на внесенный ФАС в правительство пакет поправок в законодательство пишут «Ведомости». Согласно протоколу декабрьского совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова, правительство в целом поддержало инициативу ФАС.

Разработанные регулятором меры предполагают как усиление ответственности для владельцев бизнеса, так и расширение полномочий антимонопольных инспекторов. В частности, в поправках в Уголовный кодекс ФАС хочет ужесточить ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров: за нарушения предлагается лишать свободы на срок от четырёх до восьми лет (сейчас максимальный срок — три года тюрьмы). При этом штраф будет увеличен в пять раз — до 2-4 млн рублей вместо 300-500 тысяч рублей. ФАС также предлагает конфисковывать у нарушителей имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картелю, что в настоящее время не предусмотрено.

Помимо этого, ФАС хочет расширить свои полномочия: предлагаемые службой поправки разрешают её сотрудникам изымать документы при проверках и получать необходимые данные от оперативников. При этом срок давности за нарушение может быть увеличен с трёх до пяти лет, а при наличии признаков преступления — до 10 лет.

Однако ФАС согласна и на послабления для бизнеса — в частности, удвоить доход и ущерб, при котором можно возбудить уголовное дело. Так, преступный доход, считающийся крупным, будет увеличен до 100 млн рублей, особо крупным — до 500 млн рублей, а ущерб — до 20 млн и 60 млн соответственно.

ФАС также предлагает упростить освобождение от уголовной ответственности для тех, кто первым сознается в картеле и поможет в его расследовании. На сегодняшний день помимо «явки с повинной» необходимо возместить ущерб от преступления, заплатив за всех участников картеля. ФАС хотела убрать это условие, однако правительство идею не поддержало.

Начальник правового управления ФАС Артём Молчанов через представителя подтвердил «Ведомостям», что проект поправок внесён в правительство и был разработан по поручению президента Владимира Путина.

Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил, что «бизнес от такой меры в ужасе». По словам источника газеты в РСПП, предприниматели опасаются, что предложенная ФАС конфискация «может использоваться для отъёма бизнеса».