ФАС оштрафовала НТВ и «Рен ТВ» за превышение громкости в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 100 тысяч рублей телеканалы НТВ и «Рен ТВ» за превышение громкости в анонсах и рекламе, пишет «Коммерсантъ».

Проверка ведомства вызвана тем, что в ФАС поступила жалоба на превышение громкости звука в рекламе телеканалов. По результатам проверки выяснилось, что громкость рекламы на НТВ превышает громкость программ на 1,8–3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ, а на телеканале «Рен ТВ» превышение составляет от 1,6 дБ до 1,9 дБ.

Также в ноябре ФАС выявила превышение громкости рекламы на телеканале «Звезда». Телеканалу было выдано предписание об устранении нарушения.