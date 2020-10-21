ФАС обязала сотового оператора Tele2 снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба уличила ООО «Т2 Мобайл» (мобильный оператор Tele2) в нарушении антимонопольного законодательства — ведомство обнаружило, что с 12 мая оператор необоснованно повысил тарифы, и обязало в течение 14 дней вернуть их к прежнему уровню, сообщает пресс-служба ФАС.

«По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей — абонентов ООО "Т2 Мобайл"», — говорится в сообщении.

В Tele2 подчеркнули, что не согласны с решением ведомства.

«Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия»,— сказал представитель компании.

ФАС еженедельно мониторит тарифы сотовых операторов из-за перехода населения на дистанционную работу и обучение. Операторы связи предоставляют отчёты об изменении нагрузки на сети связи и изменении тарифов, заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко. Ранее, 10 июня, ФАС выдала Tele2 предупреждение из-за повышения с 12 мая стоимости услуг более чем для 11 млн абонентов на 10%, потребовав вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель, однако Tele2 не выполнил требования ведомства.