ФАС и Минздрав могут разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба и Минздрав предложили разрешить производителям повышать предельные цены на жизненно важные и необходимые лекарства, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, из-за низких цен на жизненно важные лекарства на рынке возник их дефицит: в частности, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г «Биосинтеза» — 10,1 рубля при себестоимости 16,46 рубля. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг компания может продавать по цене до 12,05 рубля, а производство обходится в 17,21 рубля. Поэтому производители массово отказываются производить нерентабельный товар.

Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил, что ведомство разработало документ о повышении цен совместно с Минздравом, но детали не раскрыл. По его словам, проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти.