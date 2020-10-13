Facebook запретил отрицать Холокост

Из Facebook будут удалять «любой контент» об отрицании Холокоста и искажённые факты о нём, сказано в официальном заявлении соцсети.

Кроме того, с конца 2020 года пользователей, которые будут искать в Facebook «термины, связанные с Холокостом или его отрицанием», платформа перенаправит «на достоверную информацию».

Решение компания приняла исходя из «документально подтверждённого роста антисемитизма во всём мире», а также из-за «вызывающего тревогу уровня неосведомлённости о Холокосте, особенно среди молодёжи».

Facebook ссылается на опрос, четверть участников которого сочли Холокост мифом или преувеличением. Опрос, как уточняет соцсеть, проводили среди жителей США в возрасте 18–39 лет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что, с одной стороны, он отстаивает свободу слова, с другой — осознаёт «ущерб, причиняемый отрицанием или искажением фактов о Холокосте».