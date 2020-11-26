Facebook заплатил штраф в размере 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Компания Facebook полностью оплатила штраф в размере 4 млн рублей, назначенный за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей.

«Штраф выплачен, суд получил постановление об окончании исполнительного производства», — сообщили Znak.com в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

В конце января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за непредоставления в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в России. В феврале суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 млн рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Twitter пока штраф не оплатил.