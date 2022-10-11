«Ежегодно нужно 15 тысяч литров бензина». Тагильские предприниматели собирают деньги для социального такси БФ «Живи, малыш»  

Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев запускает сбор средств для проекта «Социальное такси» благотворительного фонда «Живи, малыш». Уже 6 лет фонд бесплатно возит детей с инвалидностью из Нижнего Тагила и Екатеринбурга не только до социальных объектов, но и на отдых, в культурные учреждения и на занятия. На сегодняшний день такую помощь получают более 100 семей.

«На работу проекта соцтакси требуется в среднем 330 тысяч рублей в месяц, ежегодно мы тратим около 15 тысяч литров бензина. Все машины специализированы и оборудованы, мы перевозим детей на двух “Газелях” и Lada Largus. За всё время проекта наши подопечные совершили 9949 поездок», — говорит заместитель директора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев решил поддержать проект, а также подключить к доброму делу тагильских предпринимателей. На сайте фонда «Живи, малыш» появилась специальная страница с благотворительным сбором. Пожертвование могут сделать как юридические, так и физические лица. Предприниматели, подключившиеся к акции, имеют право на налоговую преференцию, поскольку благотворительность не облагается налогом.

«Центр “Мой бизнес”, его сотрудники и клиенты постоянно участвуют в благотворительных проектах. Помочь кому-то — это прекрасная возможность получить ресурс, который помогает справляться с состоянием тревоги и неопределённости, в котором многие сейчас находятся. Это важный проект, который существует исключительно на частные пожертвования, и чем больше людей поддержат его, тем больше детей получат помощь», — рассказал АН «Между строк» руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Центр «Мой бизнес» уже давно дружит с фондом «Живи, малыш». В центре ранее проходил благотворительный аукцион картин, средства с которого были направлены на помощь детям. Также предприниматели участвуют в акции «Крышки для малышки» — средства с переработки пластиковых крышек идут на покупку бензина для соцтакси.

Ранее проект «Социальное такси» получил поддержку компании ЕВРАЗ, благодаря которой фонд купил автомобиль. Работу соцтакси обеспечивали благотворительные сборы со школьных ярмарок в Москве, пожертвования юмористической команды «Уральские пельмени». Также фонд поддерживали глава РМК Игорь Алтушкин, экс-гендиректор ОАО «УГМК» Андрей Козицын, компания «Яндекс.Такси».

БФ «Живи, малыш» помогает детям с ДЦП, при этом пользоваться услугами соцтакси могут дети и с другими заболеваниями.