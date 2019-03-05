«Её тело станет учебным пособием для студентов». Найденную тагильскими полицейскими сову спасти не удалось

Сова, которую в последний день зимы подобрали на Красном Камне сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское», умерла от истощения и многочисленных патологий внутренних органов. На помощь уральской неясыти из Нижнего Тагила пришли зоозащитники из Екатеринбурга, но выходить птицу не удалось.

Об этом АН «Между строк» рассказала екатеринбургская зоозащитница Татьяна Аникина. У женщины большой опыт по выхаживанию лесных птиц. Татьяна забрала неясыть из частного зоопарка в Николо-Павловском, куда её привезли полицейские. По словам екатеринбурженки, частные организации, зоопарки не могут держать у себя животных без документов. Также по закону, чтобы начать реабилитацию раненой или больной птицы, необходимо получить разрешение от Россельхознадзора. Ответ от ведомства может идти 30 дней.

«У неясыти были сильное обезвоживание и истощение. У неё были поражены лёгкие, почки отказывали, было несколько инфекций. До врача, к сожалению, она не дожила. С пятницы на субботу умерла», — рассказала Татьяна Аникина.

Татьяна отдала привезённую из Нижнего Тагила неясыть знакомому ветеринару, который провёл вскрытие и пришёл к выводу, что шансов выжить у птицы не было. Тело совы передали в УрФУ, там оно станет учебным пособием для студентов-биологов.

«Скорее всего, у этой совы была черепно-мозговая травма: сотрудники полиции заметили, что у неё был тик головы. Вероятно, птица ударилась обо что-то и уже не могла охотиться, из-за чего произошло ослабление всего организма», — объяснила зоозащитница.

По словам Татьяны, лесные птицы часто залетают в город. Нужно помнить, что здоровая птица никогда не дастся в руки человеку. Отпускать больную обитательницу леса на волю нельзя — она сразу погибнет, но и выхаживать её будет непросто, лучше обратиться за помощью к зоозащитникам или ветеринарам.