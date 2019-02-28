В Нижнем Тагиле сотрудники полиции спасли уснувшую на дорожном знаке сову (ВИДЕО)

Заблудившуюся уральскую неясыть (хищная птица семейства совиных. — Прим. ред.), которую сегодня заметили жители Нижнего Тагила на Красном Камне, спасли сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское». Как рассказала АН «Между строк» инспектор отдела Елена Комиссарова, около 11:30 она заметила, как птица попыталась взлететь, но у неё не хватило сил, и она упала в кусты. Теперь сотрудники полиции ищут тех, кто мог бы приютить у себя пернатого красавца.

«В течение рабочего дня выглядывали в окошко, и в один прекрасный момент, где-то в 11:30, я увидела, как птица слетела с этого знака в кусты. Я тут же оделась, выбежала на улицу. Там уже стояли люди, но никто никаких действий не предпринимал. Потихоньку раздвигая кусты, вытащила птицу и принесла в кабинет», — говорит Елена Комиссарова.