ЕВРАЗ выставил на турнир WorldSkills Hi-Tech более 100 человек

Сотрудники предприятий холдинга ЕВРАЗ (включая ЕВРАЗ НТМК) в шестой раз примут участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходит с 28 октября по 1 ноября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», сообщает пресс-служба компании. В сборную команду холдинга на соревнования вышло более 100 человек.

«В объединённую команду Урала и Сибири войдут 12 учеников подшефных школ, впервые в соревнованиях выступят сотрудники старше 50 лет. В деловой программе примут участие руководители ЕВРАЗ», — сообщили в компании.

В этом году сотрудники предприятия поборются за победу в 12 инженерных компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Инженерное проектирование», «Реверсивный инжиниринг», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Охрана труда».

Кроме того, компания выставила свой стенд в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» — на нём можно пройти виртуальную экскурсию по шахтам ЕВРАЗ, а также по производству колёс и рельсов.