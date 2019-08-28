ЕВРАЗ выпустил в водоёмы Нижнего Тагила около 5 тысяч мальков белого амура

Сегодня, 28 августа, представители управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Нижнетагильский пруд 702 молодых восьмимесячных особи белого амура — травоядной рыбы семейства карповых. Ещё 4140 рыб будут заселены в Ленёвское водохранилище. Молодь выращена на Среднеуральском рыбокомбинате и закуплена ЕВРАЗ НТМК специально для улучшения экологии водохранилищ Нижнего Тагила.

«Согласно договору по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, сегодня провели зарыбление Ленёвского и Тагильского водохранилища молодью белого амура, — рассказал АН “Между строк” инспектор отдела государственной рыбоохраны по Свердловской области Александр Жуков. — Эта рыба поедает растительность, чтобы водоём не зарастал. Мы это делаем уже второй год подряд. Этим летом нам звонили рыбаки и спрашивали про белого амура, которого они выловили на Ленёвке, спрашивали, что это за рыба такая, потому что она не обитает в наших краях».

Представитель Рыбоохраны отметил, что прохладная погода, которая установилась на Урале в последние дни, только способствует скорейшей акклиматизации рыбы.