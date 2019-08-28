ЕВРАЗ выпустил в водоёмы Нижнего Тагила около 5 тысяч мальков белого амура

Сегодня, 28 августа, представители управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Нижнетагильский пруд 702 молодых восьмимесячных особи белого амура — травоядной рыбы семейства карповых. Ещё 4140 рыб будут заселены в Ленёвское водохранилище. Молодь выращена на Среднеуральском рыбокомбинате и закуплена ЕВРАЗ НТМК специально для улучшения экологии водохранилищ Нижнего Тагила.
«Согласно договору по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, сегодня провели зарыбление Ленёвского и Тагильского водохранилища молодью белого амура, — рассказал АН “Между строк” инспектор отдела государственной рыбоохраны по Свердловской области Александр Жуков. — Эта рыба поедает растительность, чтобы водоём не зарастал. Мы это делаем уже второй год подряд. Этим летом нам звонили рыбаки и спрашивали про белого амура, которого они выловили на Ленёвке, спрашивали, что это за рыба такая, потому что она не обитает в наших краях».
Представитель Рыбоохраны отметил, что прохладная погода, которая установилась на Урале в последние дни, только способствует скорейшей акклиматизации рыбы.
«ЕВРАЗ НТМК продолжает выполнять мероприятия по зарыблению водоёмов, поскольку является одним из потребителей, предприятию нужна чистая вода. Эта программа разработана до 2021 года. Специалистами были определены растительноядные породы рыб, они рассчитали количество особей, которое нужно выпускать», — говорит замначальника управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Наталья Стеблова.