ЕВРАЗ выделит авторам лучших социальных проектов 6,5 млн рублей

Компания ЕВРАЗ объявила о старте очередного этапа грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Заявки принимаются с 15 сентября по 15 ноября в Нижнем Тагиле и Качканаре. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2019 года после очной защиты проектов.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица. Проекты будут разделены в десяти номинациях: инициативы в области образования, досуга детей и молодёжи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий, социальная реклама.

Как отмечают в пресс-служба ЕВРАЗа, представленные на конкурс проекты должны отличаться высокой социальной значимостью, а также практической эффективностью. На реализацию лучших идей будет выделено 6,5 млн рублей. Максимальный размер гранта в Нижнем Тагиле составит 500 тысяч рублей, в Качканаре — 150 тысяч рублей.

«ЕВРАЗ проводит на Урале грантовый конкурс уже более 10 лет. За это время реализовано около 200 проектов по благоустройству общественных территорий, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, развития детей, досуга молодёжи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья», — отмечает директор благотворительного фонда на Урале Елена Раудштейн.

Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку на участие можно на официальном сайте проекта grant.evraz.com. Заявки принимаются по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 80, корп. 9, оф. 303, Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ООО «ЕвразХолдинг», а также по электронной почте: bf-ural@evraz.com.

В 2018 году компания поддержала реализацию 25 проектов (13 в Нижнем Тагиле и 12 в Качканаре). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле возрождается парусный спорт, в ГДДЮТ снимается киносказка с участием маленьких актёров, бесплатно проводятся занятия по воркауту, появился первый на Урале музей бурачного промысла «Солнечная береста», проходит фестиваль молодёжных культур «Вверх по вертикали». В Качканаре благодаря поддержке ЕВРАЗа открылась гончарная мастерская, в лицее № 6 запустили школьное радио, в детском саду посёлка Валериановск появился сенсорный сад, был благоустроен городской парк «Строитель» и открыт молодёжный медиацентр.