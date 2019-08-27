ЕВРАЗ выделит 120 млн рублей на социальные проекты в Качканаре

Холдинг ЕВРАЗ дополнительно направит 120 млн рублей на финансирование социальных проектов в Качканаре, сообщает пресс-служба компании.

Средства направят по дополнительному соглашению, подписанному между городскими властями и предприятием, на них город разработает проект строительства Ледового дворца спорта в Качканаре, купит снегоуплотнительную машину «Ратрак», отремонтирует дорожки стадиона «Горняк» и мемориалы в посёлке Валериановск и парке «Строитель».

«В планах — содействие развитию сферы здравоохранения. Мы хотим помочь городу улучшить ситуацию с инфраструктурой, оборудованием», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Также дополнительные деньги пойдут на устройство детских площадок и зелёных зон, текущий ремонт школ и детсадов, строительство новогоднего ледового городка и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Качканара.

Отмечается, что это уже третье соглашение между ЕВРАЗом и администрацией Качканарского городского округа: ранее компания также выделила деньги на современный дворец спорта муниципалитета, реконструкцию Качканарского горно-промышленного колледжа и другие объекты. Объём финансирования проектов превышает 420 млн рублей.