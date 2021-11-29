ЕВРАЗ вошёл в число «золотых» работодателей России за 2021 год по версии журнала Forbes. В этом году авторы рейтинга учитывали, как компании относятся к экологии, социальной политике и корпоративному управлению, сообщают в пресс-службе ЕВРАЗа.

Участникам не стали присваивать места, а распределили их по четырём группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Как отмечают авторы рейтинга, молодые специалисты всё больше внимания уделяют тому, как работодатели проявляют себя в социальной и экологической сферах. ЕВРАЗ за экологичность получил «Золото», за социальную политику — «Серебро», за корпоративное управление — «Платину».

Холдинг вносит весомый вклад в развитие регионов присутствия и реализует масштабную экологическую программу: с 2018 по 2021 год вложения в природоохранные проекты составили 170 млн долларов, а в период с 2022 по 2025 год на эти нужды будет выделено свыше 200 млн долларов.

Также компания создаёт возможности для развития и обучения сотрудников, активно внедряет современные технологии на производстве.