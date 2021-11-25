ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы углекислого газа на 7,5 тысячи тонн в год

ЕВРАЗ НТМК обновил теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), за счёт которой выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся на 7,5 тысячи тонн в год. При этом собственная генерация электроэнергии комбината будет увеличена на 1,5% в год. Экономия составит более 47 млн рублей в год, рассказали в пресс-службе компании.

«После технического перевооружения на ТЭЦ было увеличено потребление доменного и коксового газов в качестве топлива для паровых котлов. Энергию, вырабатываемую турбинами, мы начали более эффективно использовать во всех режимах эксплуатации, а образующийся пар отправили на нагрев сетевой воды взамен работы водогрейных котлов на природном газе. Эти мероприятия уменьшили выбросы углекислого газа в атмосферу», — отметил директор по энергетике НТМК Денис Корякин.

На комбинате установили два новых теплообменника, которые нагревают воду для подачи потребителям, а также автоматическую систему управления агрегатами и механизмами, что позволяет качественно регулировать температуру воды при меняющихся погодных условиях. Снизить нагрузку на окружающую среду также удалось благодаря увеличению пропускной способности фидеров связи ТЭЦ с 750 до 1600 ампер в час.

Как отмечают в компании, сокращение выбросов парниковых газов в Нижнем Тагиле и Качканаре — одна из приоритетных задач ЕВРАЗа. Компания уже вложила в экологические проекты в этих городах 3,2 млрд рублей и планирует до 2030 года направить ещё около 15 млрд рублей.