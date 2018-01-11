ЕВРАЗ в 2017 году направил 2 млн рублей в детские сады Нижнего Тагила на приобретение конструкторов для занятий робототехникой 

ЕВРАЗ направил 2 млн рублей на приобретение 135 наборов развивающих конструкторов, которые распределены в 34 детских сада МАДОУ «Радость», подшефных ЕВРАЗ НТМК.

Для проведения обучающих занятий закуплено самое современное интерактивное оборудование: конструкторы «Изобретатель машин», «Фантазёр», сенсорный киоск «Игрёнок», базовые наборы LEGO, игровая развивающая среда «Навигатум в мире профессий», «Магнитные конструкторы», цифровые микроскопы, «Лего-мозайка», обучающий набор «РобоКидс» с программируемым устройством для раннего освоения робототехники. Развивающие наборы предназначены для реализации проекта ранней профориентации «Сегодня дошкольник — завтра металлург», который повышает у детей интерес к информационным технологиям и популяризирует инженерные профессии.

«ЕВРАЗ НТМК много лет помогает нам в организации профориентационной деятельности. Учебные наборы соединили игру и исследовательскую деятельность. Они помогают детям самостоятельно разобраться в азах работы механизмов и электроники, развивают аналитические навыки», — отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.

ЕВРАЗ шефствует над детскими садами, школами, средними и высшими учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. При поддержке компании в образовательных учреждениях обновляется учебное оборудование, приобретаются наглядные пособия, современные приборы для проведения опытов, различное интерактивное оборудование.

Кроме того, за каждым подразделением ЕВРАЗ НТМК закреплён соответствующий детский сад, которому шефы оказывают посильную помощь: ремонтируют детские площадки, убирают территорию, участвуют в организации праздников. Также для популяризации металлургических профессий в основные подразделения комбината ежегодно организуются познавательные экскурсии для школьников 9–11 классов.