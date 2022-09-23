ЕВРАЗ создал проектный центр цифровых технологий в Нижнетагильском технологическом институте

ЕВРАЗ НТМК направил 3 млн рублей на создание в Нижнем Тагиле проектного центра цифровых технологий в металлургии в технологическом институте, филиале УрФУ. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, для создания современного учебного пространства было реконструировано помещение, приобретена современная мебель и компьютерная техника: ноутбуки и комплектующие к ним, аудиосистема, телевизор, очки виртуальной реальности и электронная доска.

Помимо необходимого инвентаря, было закуплено специальное программное обеспечение «Изучение устройства и принципа работы агрегата “Печь-ковш”», «Клети прокатных станов», а также виртуальные учебные комплексы «Тренажёр-имитатор технологии эксплуатации доменной печи» и «Тренажёр-имитатор технологии эксплуатации кислородного конвертера».

В современном проектном центре будут проводиться учебные мероприятия с использованием цифровых технологий. Кроме того, в вузе планируют внедрить новую обучающую программу «Цифровая металлургия», на которой студенты будут решать реальные задачи и вопросы металлургического производства, что позволит им глубже изучить технологию создания чёрных металлов и научиться решать рабочие задачи в режиме реального времени.

«Здорово, что в наших учебных заведениях появляются современные высокотехнологичные пространства. Раньше студенты знакомились с производством только на практике или уже после устройства на работу, а сейчас они могут увидеть действующее оборудование и понять специфику его работы непосредственно в ходе теоретического обучения при помощи 3D-моделирования, ИT-технологий. Это даёт возможность готовить высококлассных и востребованных специалистов, которые после окончания института будут применять полученные навыки и знания на ЕВРАЗ НТМК», — отметил технический директор ЕВРАЗа Денис Кошкаров.