ЕВРАЗ проведёт в Нижнем Тагиле автоквест, посвящённый юбилею НТМК и 75-летию Победы

В Нижнем Тагиле 31 октября пройдёт автоквест «Гонка – 80. Осенний автоквест». Он будет посвящён 80-летию НТМК и 75-летию Победы.

Первую игру комбинат презентовал городу в честь 25-летия компании в 2017 году. Событие так полюбилось участникам, что уже в январе 2018 года автоквестом отметили 55-летие ЕВРАЗ КГОК в Качканаре. С тех пор квест стал доброй традицией и ежегодно радует играми тагильчан и качканарцев.

Это уже 6-ая гонка, проводимая ЕВРАЗом. Раньше её устраивали летом, и в команде было до 5-ти человек. Теперь же в связи с коронавирусом некоторые пункты правил изменились:

В команде должно быть не более 3-х человек

Каждый участник обязан быть в маске и перчатках

Участниками могут стать только работники АО «ЕВРАЗ НТМК» и АО «ЕВРАЗ КГОК»

«Наш традиционный летний автоквест мы перенесли на конец октября, чтобы сохранить здоровье и жизни большого количества людей. Безопасность — приоритет для компании ЕВРАЗ. Во время подготовки и проведения автоквеста все необходимые защитные меры будут соблюдены. К тому же количество участников в этот раз мы сократили до 3 человек в каждой из 24 возможных команд» - говорит Сергей Селькин, директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал».

Игроки будут путешествовать по шифрованным точкам примерно 3-4 часа и отвечать на вопросы.

«Тематика мероприятия в этом году связана с двумя важными событиями: 80-летием ЕВРАЗ НТМК и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы и загадки будут интересными и интригующими», - рассказывает Сергей Селькин.

Самые быстрые команды получат денежные призы: 10 000, 7 000 и 5 000 рублей. Победителей наградят и подарками от партнёров автоквеста: батутный парк «Атмосфера», спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая», соляная пещера «Круиз», кинотеатр «Мягкий кинотеатр DEPO», магазин натуральной косметики «Botanica», магазин авторских букетов «Мелисса», дом грузинской кухни «Хачапури», бар «Гора», бар «Crazy Bar NT».

Информационные партнёры: АН «Между строк», «Афиша МС», агентство «TagilCity».

Зарегистрироваться на гонку можно тут: https://gonka25.ru/