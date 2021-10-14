ЕВРАЗ посадил 750 тысяч деревьев, чтобы компенсировать срубленный для разработок лес

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат высадил около 750 тысяч деревьев в Свердловской области, таким образом в течение года было восстановлено почти 250 гектаров леса, сообщили в пресс-службе компании.

Озеленение проводилось на территориях Верхотурского и Ново-Лялинского лесничеств, у посёлков Старая Ляля и Черничный. Участки были согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Восстанавливать лес компания начала в рамках проекта по восполнению территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения. На посадки леса было направлено около 30 млн рублей.