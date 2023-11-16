ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с ведущими вузами Урала и Сибири

16 ноября компания ЕВРАЗ подписала соглашение о взаимной работе над реализацией проекта консорциума «Технологическое и цифровое развитие металлургического производства» с Уральским федеральным университетом и Сибирским государственным индустриальным университетом.

Договор включает в себя совместную деятельность и взаимопомощь сторон в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере металлургии, оптимизацию программ подготовки специалистов для металлургического производства с учётом запросов предприятий по приоритетным направлениям, а также совместное развитие научной и инженерной деятельности в вузах для повышения квалификации будущих специалистов и развития престижа инженерных специальностей.

По словам вице-президента компании, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, металлургическим предприятиям необходимы учёные и студенты с новыми идеями по работе с цифровыми технологиями, которые смогут усовершенствовать процессы работы и повысить безопасность труда.

«Нам необходимо участие научного сообщества и студентов с неожиданными прорывными идеями. Нужны смелые и решительные инженеры. И я уверен, что вузы помогут в решении этой важной задачи», — отметил Денис Новоженов.

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова пояснила, что договор создаст новую базу для подготовки квалифицированных кадров.

«Подписанное сегодня соглашение создаёт отличную современную базу для подготовки специалистов металлургического производства, знания которых востребованы и соответствуют потребностям компании. Новые подходы к сотрудничеству с вузами помогут сформировать у студентов инженерное мышление, закрепить полученные навыки на практике, участвуя в проектах на предприятиях ЕВРАЗа. Мы планируем развивать научную и инженерную деятельность в вузах, привлекать наших лучших экспертов для совместной работы, давать возможность ребятам пробовать свои силы на реальных задачах в процессе обучения», — рассказала Самсонова.

Директор ЕВРАЗ ЗСМК по транспорту и логистике Наталья Иванова рассказала, что уже сейчас в компании реализуют множество проектов и внедряют новое оборудование и технологии. И благодаря сотрудничеству у вузов появится возможность выпускать специалистов для освоения современных агрегатов.

Ранее сообщалось, что сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Он проходит с 14 по 17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».