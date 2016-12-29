ЕВРАЗ подготовил подарки для детдомовцев и детей-инвалидов Нижнего Тагила

Более 24 тысяч детей Качканара и Нижнего Тагила получат подарки от ЕВРАЗа к Новому 2017 году, заявила пресс-служба компании. Игрушки и праздничные наборы сладостей подготовлены для детей сотрудников компании, воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё корпорация проведёт для детей новогодние представления. Также для детей-инвалидов и социально незащищённых детей пройдут более 23 благотворительных ёлок в Нижнем Тагиле и Качканаре.

«Артисты двух городов покажут около 70 театрализованных представлений. Для детей сотрудников компании в предпраздничные дни и январские выходные пройдут театрализованные представления. В Нижнем Тагиле в ДК НТМК и Дворце культуры школьников зрителям покажут сказки “Две царевны и Жар-птица” и новогодний квест “Морозко”, Дворец культуры Качканара подготовил для детей утренники по мотивам русских народных сказок», – пишет пресс-служба ЕВРАЗа.

Кроме того, компания при поддержке депутатов Законодательного собрания Свердловской области Алексея Кушнарёва и Владимира Радаева выделила деньги на подарки объединению детских садов «Радость». До конца года ЕВРАЗ вручит подарки воспитанникам детдомов и реабилитационных центров Нижнего Тагила и Качканара.

Агентство новостей «Между строк»