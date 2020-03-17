ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колёс в «Титановой долине» за 16 млрд рублей

ЕВРАЗ выбрал площадку для строительства нового производства железнодорожных колёс в «Титановой долине». Мощность нового цеха составит 200 тысяч железнодорожных колёс в год, с возможностью увеличения до 300 тысяч. Инвестиции в строительство оцениваются в 16 млрд рублей.

«Мы считаем рынок железнодорожных колёс перспективным, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — Создание нового колёсного производства позволит нам увеличить объёмы выпуска продукции, востребованной потребителями».

Строительство и управление колёсным производством будет осуществлять ООО «Аллегро», совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис». Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, старт производства намечен на 2022 год.