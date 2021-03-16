ЕВРАЗ открыл регистрацию на автоквест в Качканаре

ЕВРАЗ КГОК 27 марта проведёт новый автоквест в Качканаре. В этом году он называется «ЕВРАЗ: Гонка здоровья» (18+) и посвящён здоровому образу жизни, вниманию к собственному здоровью и здоровью окружающих.

«Думаю, никто сегодня не удивится, почему в этом году для автоквеста мы выбрали тему здоровья и здорового образа жизни. Ведь в прошлом году каждый из нас понял, что это главное! Пандемия изменила нас. Мы поняли, что от состояния нашего здоровья и здоровья наших близких зависит наш образ жизни, мысли, досуг, работа, отношения с близкими, друзьями, коллегами», — рассказал директор ЕВРАЗ КГОК по социальным отношениям Андрей Вахрамеев.

Отмечается, что участниками автоквеста могут стать только работники АО «ЕВРАЗ НТМК» и АО «ЕВРАЗ КГОК». При этом у сотрудников предприятий обязательно должна стоять прививка от COVID-19.

«Безопасность и здоровый образ жизни — приоритет нашей компании. С самого начала пандемии мы приняли меры для снижения рисков распространения заболеваемости среди наших работников. Можно долго спорить, почему нужны те или иные меры защиты — от простых масок до прививок. Но главное — соблюдать эти правила, осознать, что новая реальность — это ответственное отношение к своему здоровью. И отлично, что мы все имеем возможность вакцинироваться и защитить себя от COVID-19. Прививка — возможность уберечь себя и своих близких от болезни», — считает Андрей Вахрамеев.

Участникам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным точкам. Самые быстрые игроки получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Зарегистрироваться на гонку можно на сайте gonka25.ru до 22 марта. Участие в автоквесте бесплатное.

В этом году партнёрами гонки стали компании:

кинотеатр «Мир», горнолыжный курорт «Гора Белая», салон красоты «Beauty Room», студия декора событий «Мега-праздник», кафе «Вау! Десерт», турфирма «Мир путешествий», автошкола «Автовек», магазин цветов «Feliz», кондитерская «Maffin House», «Мозгобойня».