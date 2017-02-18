ЕВРАЗ открыл новую экспозицию в честь воевавших героев Нижнетагильского металлургического комбината
В музее боевой славы металлургов сегодня открылась выставка «Время выбрало нас», приуроченная к празднованию 23 февраля. В экспозицию вошли письма с фронта, фотографии и документы – доказательства весомого вклада тагильских металлургов в победу в Великой Отечественной войне. В тагильскую броневую сталь был «одет» каждый третий советский танк военного времени. На открытии выставки присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий и матери металлургов, погибших в локальных войнах. Мероприятие началось с минуты молчания.
«23 февраля мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников, – заявил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. – День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, любящих Родину, уважающих её историю. В нашей стране военная служба всегда была делом чести, а военные – примером отваги, самоотверженности и мужества. Каждый настоящий мужчина, кем бы он ни был, где бы ни работал, всегда остаётся защитником, и в любой опасности его долг – защищать свою страну, своё дело, свою семью».
Агентство новостей «Между строк»