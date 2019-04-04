ЕВРАЗ объявил новый набор на занятия по иппотерапии для детей с ДЦП

В Нижнем Тагиле начался новый набор на 12-й сезон занятий по иппотерапии для детей с ДЦП. С 2007 года в рамках благотворительного проекта «ЕВРАЗ — детям» курс реабилитации прошли сотни тагильских детей.

Занятия проходят в конно-спортивном комплексе «Уралец» на Фотеево. Проводит их опытный специалист по иппотерапии Светлана Дюкова. Дети катаются на доброй, специально обученной тренером Еленой Ключковой лошади Маше.

«Только лошадь может настолько хорошо расслабить ребёнка, что у него выпрямляется спина, снижается спазм. Никакое приспособление, ни гимнастика, ни ЛФК такого эффекта не дают. У нас есть дети, которые не держат ни голову, ни спину — могут только лежать. Такие занятия — большое благо для этих детей», — говорит Светлана Дюкова.

По её словам, Маша — уникальная лошадка. У неё ровная спина и низкая холка, здоровые ноги и длинная шея. К тому же далеко не каждая лошадь позволит положить ей на спину ребёнка, Маша же реагирует на такие манипуляции спокойно. Во время катания на лошади мышцы ребёнка разогреваются и массируются движением мощной мускулатуры животного. В работу включаются все группы мышц. К тому же ребятишки просто обожают общаться с добродушной Машей и угощать её морковкой.

«Любое общение для ребёнка-инвалида очень важно. На занятиях по иппотерапии мы учим вместе со специалистами стихи Агнии Барто, — рассказывает мама шестилетней Ярославы Анна Иванова. — Я сначала, если честно, не верила в то, что контакт с лошадью может давать какой-то эффект. Но на первых занятиях, четыре года назад, мы ещё лежали, а сейчас уже сидим и стоим. Во многом благодаря иппотерапии мы начали активнее развиваться. Так что мы рады, что есть такая возможность, но, к сожалению, лошадь Маша у нас в городе одна такая, а деток с ДЦП много».

Светлана Авдеенко с 9-летним сыном Андреем приезжает на иппотерапию с Рудника. Говорит, что искала подобные занятия поближе к дому, но никто не хочет катать детей бесплатно.

«Это очень полезно и ребёнку нравится. Благодаря катанию на лошади у него проходит тремор, растяжка появляется, да и эмоции положительные всегда на занятиях. Сын очень любит лошадку Машу», — говорит Светлана Авдеенко.

Курс иппотерапии из 10 занятий проводится бесплатно. За год лошадка Маша может помочь 50–60 детям. Сейчас стартовала запись на новый, 12-й сезон, для детей с ДЦП. Записаться можно у специалистов благотворительного фонда «ЕВРАЗ — Урал» по телефону 49-07-98.