ЕВРАЗ НТМК завоевал золотые медали на корпоративном чемпионате WorldSkills  

Команда ЕВРАЗ НТМК завоевала золото в компетенциях «Инженерное проектирование» и «Электромонтаж» корпоративного чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills, который проходил в Новокузнецке, сообщает пресс-служба компании. Специалисты «ЕвразТехники» стали первыми в компетенции «Мехатроника», в остальных компетенциях лидировали сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК.

«В чемпионате приняли участие более 300 специалистов и экспертов из шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники. Соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивные инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции – новые для чемпионата», – отметили в холдинге.

В номинации инженерное проектирование честь ЕВРАЗ НТМК защищала команда из четырёх человек: Светлана Бабакова, Екатерина Уфилькина, Анна Шалыгина, Олег Ожогин; по итогам чемпионата они завоевали первое место. Тагильчанин Андрей Репьёв завоевал золото в компетенции электромонтаж, сотрудники ЕВРАЗ НТМК Владимир Ермолин и Александр Цыпушкин завоевали второе и третье места в компетенции реверсивный инжиниринг, бронзу в мехатронике получили Александр Полищук и Сергей Долбилов, серебро и бронза в компетенции сварочные технологии у Александра Ложкова и Антона Ковалёва, бронза в промышленной автоматике у Даниила Виноградова, а серебро в лабораторном химическом анализе у Дарьи Ланиной.

«Чемпионат World Skills – это возможность получить новые знания и навыки, повысить свой уровень профессионального мастерства. Сегодня нам нужны молодые рабочие, которые смогут работать на современном оборудовании, воплощать в жизнь смелые инженерные решения. Я считаю, что это замечательное событие в жизни ребят, у них ещё много достижений впереди. Очень важно, что количество призовых мест у сотрудников уральских предприятий растёт год от года. Если в 2017 году мы завоевали в корпоративном чемпионате 4 призовых места, то в 2018 уже 5, а в этом году – 9 призовых мест», - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов

По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.