ЕВРАЗ НТМК запускает первую в России установку по утилизации конвертерного пара

Входящий в холдинг ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат начал пуско-наладочные работы на установке по утилизации конвертерного пара, сообщает пресс-служба компании.

«Установка улавливает пар, который образуется в процессе выплавки стали в конвертерном цехе, и использует его для нагрева сетевой воды в двух теплообменных аппаратах до 115 градусов Цельсия. Это позволяет меньше греть воду в водогрейных котлах теплоэлектроцентрали и снизить потребление природного газа. Подобное техническое решение применяется в России впервые», — рассказали о новшестве в компании.

Установка стоимостью 170 млн рублей позволит снизить себестоимость выплавки стали и ежегодно экономить 20 млн кубометров природного газа. Кроме того, установка позволит НТМК снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень шума, минимизировать потери химически очищенной воды до 286 тысяч кубометров в год. Работать установка будет в автоматическом режиме в межсезонье и зимний период.