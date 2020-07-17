ЕВРАЗ НТМК заложил электронную капсулу времени. Записать послания будущим поколениям может любой желающий

В честь своего 80-летия ЕВРАЗ НТМК заложил электронную капсулу времени с видеопосланиями будущим металлургам к 100-летию предприятия. Обращения смогут записать не только работники завода, но и все жители Нижнего Тагила.

Сейчас сайт с капсулой времени доступен для посещений. В течение месяца любой желающий сможет отправить своё послание. Для этого нужно снять видео и выложить его в социальные сети с хэштегом #КапсулаЕвразНТМК. Самые искренние пожелания попадут в проект, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

В конце августа электронную капсулу «запечатают» и на сайте начнётся обратный отсчёт времени. Пожелания станут доступны в День металлурга в 2040 году, когда Нижнетагильскому металлургическому комбинату исполнится 100 лет.

«В проекте уже поучаствовали 20 сотрудников ЕВРАЗ НТМК: сталевары, электрогазосварщики, коксохимики, доменщики, экологи. В видеопосланиях они рассказали о своей работе и обязанностях, о том, каким они видят комбинат в будущем. Например, бригадир рельсобалочного цеха Игорь Юрлов представил, каким через 20 лет будет производство рельсов на комбинате, а электромонтёр ЦПШБ Артём Галкин обратился к своим сыновьям, которые, как он мечтает, продолжат династию. Пожелания будущим металлургам и комбинату начали создавать и известные жители Нижнего Тагила», — рассказали в компании.

Добавим, что ко Дню металлурга и 80-летнему юбилею комбината пройдёт онлайн-концерт «Квартирник у Маргулиса» с участием российских звёзд: Леонида Агутина, Анжелики Варум и группы «УмаТурман». В течение последнего месяца на комбинате к празднику было вручено 900 наград федерального, регионального, областного, местного и корпоративного значений.