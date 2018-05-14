ЕВРАЗ НТМК заключил контракт на поставку колёс в Словакию

ЕВРАЗ НТМК в течение 2018 года отправит словацкой вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1000 колёс для грузовых составов, сообщает пресс-служба предприятия.

Новый партнёр Нижнетагильского металлургического комбината входит в топ-5 крупнейших вагоноремонтных предприятий Европы наряду с ÖBB TS Werk Knittelfeld (Австрия), Kolowag (Болгария), FWN (Германия) и SZ-Vit (Словения), с которыми ЕВРАЗ установил сотрудничество ранее.

«Поставки вагоноремонтным компаниям — важное направление продаж наших колёс, поскольку исторически более 70% спроса приходится именно на данный сегмент рынка, — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. — Кроме того, расширение поставок в Европу позволяет укрепить позиции ЕВРАЗа на этом приоритетном для нас рынке».

ЕВРАЗ НТМК входит в пятёрку крупнейших производителей железнодорожных колёс в мире. Комбинат выпускает колёса для грузовых и пассажирских составов, а также для локомотивов.