ЕВРАЗ НТМК за 5 лет дополнительно заработал 300 млн рублей благодаря изобретениям сотрудников

Экономический эффект от внедрённых на ЕВРАЗ НТМК запатентованных изобретений за пять лет составил более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба холдинга. Идеи металлургов направлены на улучшение качества продукции, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, расхода энергоресурсов, износа оборудования.

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК 30 действующих патентов. Работники комбината активно занимаются научной деятельностью: участвуют в научно-технических конференциях, учатся в аспирантуре, защищают диссертации.

«Научная деятельность металлургов позволяет поддерживать конкурентоспособность предприятия. Внедрение новых технологий, создание принципиально новых агрегатов повышает эффективность работы комбината. Активная научная деятельность говорит о том, что предприятие идёт в ногу со временем», — подчеркнул технический директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.

В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в 1,5 раза благодаря инструменту «Фабрика идей», внедрённому в каждом цехе в рамках проекта БСЕ-Трансформации. В 2019 году сотрудники комбината внесли 1300 рационализаторских предложений, подали 14 заявок на изобретения, получили два патента на способ маркировки бандажей и современную систему аспирации на доменной печи № 7.