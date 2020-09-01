ЕВРАЗ НТМК выделил больше 16 млн рублей на помощь детским садам и образовательным учреждениям

ЕВРАЗ НТМК направил 16,4 млн рублей в образовательные и дошкольные учреждения, а также учреждения дополнительного образования Горнозаводского округа к новому учебному году, сообщает пресс-служба предприятия. Металлургический комбинат шефствует над 34 детскими садами МАДОУ «Радость», 27 школами Нижнего Тагила, политехнической гимназией, тесно сотрудничает с базовыми учреждениям высшего и среднего профессионального образования. Средства пойдут на благоустройство территорий, программы профессиональной ориентации и покупку необходимого оборудования в период пандемии.

В частности, в Нижнетагильский горно-металлургический колледж направлены средства для оснащения мастерской по работе со станками с числовым программным управлением, а также двух лабораторий, в которых студенты смогут заниматься машинным обучением и диагностикой автоматизированных систем управления. В школе-интернате для слабослышащих и глухих детей при поддержке ЕВРАЗа начнутся занятия эрготерапией — приобретено оборудование, которое поможет детям развивать память, внимание и мышление, навык ориентации во внешнем мире, пополнить речевой словарь. В школе-интернате № 1 откроется театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья, будет оборудована детская игровая площадка.

В селе Бродово при поддержке компании в детском саду и школе № 19 оборудован медицинский кабинет, приобретены игрушки и спортивный инвентарь для занятий физкультурой. В школе № 81 Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа отремонтируют актовый зал и оснастят его проекционным экраном, мультимедийным проектором, ноутбуком и необходимой мебелью. В детские сады МАДОУ «Радость» на благотворительные средства компании приобретена специальная техника для благоустройства уличных площадок, в одном из учреждений объединения построен спортивный комплекс для подвижных игр. В детском саду комбинированного типа № 20 в новом учебном году будет оборудована специальная спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.