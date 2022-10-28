ЕВРАЗ НТМК ведёт работу по установке санитарно-защитной зоны предприятия

ЕВРАЗ НТМК совместно с Уральским центром медицины труда, экологической эпидемиологии и сертификации разрабатывает проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании отмечают, что проект разрабатывается с учётом изменяющегося законодательства. Специалисты проанализировали каждый технологический агрегат ЕВРАЗ НТМК и оценили его влияние на окружающую среду. Также была проведена инвентаризация оборудования, являющегося источником выбросов загрязняющих веществ с учётом фактического и планируемого времени работы. Аналогичные работы проведены в отношении источников шума и электромагнитного излучения (ЭМИ).

Также разработаны программы проведения натурных исследований качества атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на него (шум, вибрация, ЭМИ, инфразвук) для подтверждения границ СЗЗ. Уже проведено более 15 500 исследований в восьми контрольных точках по химическому фактору и шуму. Собрана информация об арендаторах, осуществляющих свою деятельность на территории промплощадки ЕВРАЗ НТМК, в том числе об их источниках негативного воздействия на окружающую среду. Выполнен анализ полученных результатов расчёта прогнозного уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий.

Проект санитарно-защитной зоны планируется подготовить до конца 2023 года. Его экспертизу проведёт одна из организаций Роспотребнадзора Свердловской области, далее проект направят в центральный аппарат Роспотребнадзора в Москву для принятия решения об установлении границ СЗЗ. При подготовке проекта также будут определены и описаны все постройки, попадающие в санитарно-защитную зону.

Сегодня ЕВРАЗ НТМК ведёт последовательную модернизацию производственных подразделений, что позволяет снижать уровень загрязняющих веществ. За последние 30 лет комбинат сократил выбросы в 4,4 раза. Предприятие является активным участником федерального проекта «Чистый воздух», в рамках которого на комбинате полностью обновлено доменное производство, модернизированы аспирационные установки в основных подразделениях, активно реализуются проекты по использованию вторичных газов в топливной системе.

В ближайшее время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК будет закрыта градирня открытого типа и введён в работу закрытый теплообменник. Идёт реализация проекта по техническому перевооружению биохимической установки, в стадии разработки проект по переходу на новые технологии производства пекового кокса.