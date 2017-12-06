ЕВРАЗ НТМК увеличит поставки железнодорожных колёс в США

06.12.2017 17:26

Ассоциации американских железных дорог (AAR) дала разрешение Нижнетагильскому металлургическому комбинату на поставки в Северную Америку неограниченного количества колёс конструкции H-36 для грузовых вагонов. В пресс-службе предприятия отмечают, что колёса находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тысяч миль — около 500 тысяч километров.  

«ЕВРАЗ НТМК постоянно укрепляет своё присутствие на российском и зарубежном рынках, отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. На комбинате сегодня есть все возможности для производства колёс разных конструкций высокого качества».

Через 160 тысяч километров пробега колёса пройдут дополнительные испытания. Впервые колёса данной модели ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата.

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