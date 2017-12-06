ЕВРАЗ НТМК увеличит поставки железнодорожных колёс в США

Ассоциации американских железных дорог (AAR) дала разрешение Нижнетагильскому металлургическому комбинату на поставки в Северную Америку неограниченного количества колёс конструкции H-36 для грузовых вагонов. В пресс-службе предприятия отмечают, что колёса находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тысяч миль — около 500 тысяч километров.

«ЕВРАЗ НТМК постоянно укрепляет своё присутствие на российском и зарубежном рынках, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. — На комбинате сегодня есть все возможности для производства колёс разных конструкций высокого качества».

Через 160 тысяч километров пробега колёса пройдут дополнительные испытания. Впервые колёса данной модели ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата.