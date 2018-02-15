ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу

В 2017 году ЕВРАЗ НТМК улучшил экологические показатели, снизив выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ещё на 3,7% по сравнению с 2016 годом. Сделать это предприятию удалось благодаря ряду природоохранных мероприятий. В 2017 году ЕВРАЗ направил на их реализацию в Нижнем Тагиле более одного миллиарда рублей.

«На НТМК прошли ремонты аспирационных систем в крупных подразделениях, в том числе пылегазоулавливающих установок на трёх печь-ковшах конвертерного цеха, линиях выходного контроля колёсобандажного производства, литейных дворах доменных печей и участке утилизации шламов. В конце 2017 года на коксохимическом производстве запущена в работу модернизированная установка сухого тушения кокса. Это позволит в 2018 году снизить выбросы комбината на 20%», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия.

За 10 лет выбросы ЕВРАЗ НТМК в атмосферу сократились на 15%. На предприятии закрыты экологически вредные производства: мартеновский и обжимной цехи, устаревшие коксовые батареи. Новое оборудование устанавливается с учётом его воздействия на экологию. Сейчас комбинат готовится к задувке новой доменной печи, она будет оборудована современными рукавными фильтрами.