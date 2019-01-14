ЕВРАЗ НТМК провёл молодёжный бал в новом формате

В минувшую пятницу ЕВРАЗ НТМК чествовал своих лучших молодых сотрудников. Впервые молодёжный бал прошёл в обновлённом формате: официальная часть с награждением лучших работников в ДК НТМК продолжилась в неформальной обстановке с яркой развлекательной программой и участием приглашённых музыкантов из Екатеринбурга.

В этот день корпоративные награды из рук управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарёва и лидера профкома комбината Владимира Радаева получили 50 молодых работников НТМК. Были подведены итоги конкурса на звание «Лучший молодёжный коллектив» и «Лауреат молодёжной премии».

Лауреатами молодёжной премии стали десять работников ЕВРАЗ НТМК: горновые, слесари-ремонтники, вальцовщики, инженеры, мастера и другие молодые специалисты. Они, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе комбината, активно участвовали в общественной жизни предприятия, конкурсах профмастерства, внедряли рационализаторские предложения.

«Лучшими молодёжными коллективами ЕВРАЗ НТМК стали представители участка сталеразливочных ковшей конвертерного цеха, стана 650 крупносортного цеха, монтажная бригада цеха по ремонту металлургического электрооборудования, молодёжный трудовой коллектив строительного отдела ПКИ “Ником-проект”. Победители получили почётные грамоты и денежные премии», — отметили на предприятии.

На неофициальную часть молодёжного бала ЕВРАЗ НТМК впервые были приглашены музыканты из Екатеринбурга — известная уральская кавер-группа Bulgakov Band.

«В этом году по предложению самих молодых сотрудников мы решили добавить интерактивности в традиционное мероприятие, — рассказал АН “Между строк” директор по социальным отношениям Дивизиона “Урал” Фёдор Фадеенко. — После официальной части все перешли из концертного зала в дансинг-зал ДК НТМК. Яркий ведущий Илья Саков, аниматоры, конкурсы, известная екатеринбургская кавер-группа — всё это, конечно, не очень похоже на традиционный бал, но это однозначно в ногу со временем. И, судя по отзывам в группе комбинатовской “молодёжки” во “ВКонтакте”, новый формат праздника пришёлся по душе нашим ребятам, просят повторения».

На молодёжном балу компанию тагильским металлургам составили коллеги из Качканара. Молодёжные организации двух площадок Дивизиона «Урал» (ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК) поддерживают крепкие дружеские и профессиональные отношения.

Завершением молодёжного бала стало музыкально-световое шоу от группы «Паприка» и дискотека.