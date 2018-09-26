ЕВРАЗ НТМК проводит в Нижнем Тагиле Международный конгресс доменщиков 

25 сентября на площадке ЕВРАЗ НТМК стартовал IX Международный конгресс доменщиков «Металлургия чугуна. Перспективы развития до 2025 года». Организатором мероприятия, помимо комбината, выступил Международный союз доменщиков и московская компания «МетПром». Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК, в работе форума принимает участие 180 руководителей и специалистов металлургических, коксохимических и машиностроительных предприятий, а также представители проектных организаций и НИИ из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы очень рады принимать у себя ведущих специалистов отрасли, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. — В последние годы ЕВРАЗ активно инвестирует в модернизацию и развитие доменного производства. В этом году на ЕВРАЗ НТМК введён в эксплуатацию комплекс доменной печи № 7, где реализованы самые современные технологии».

На форуме обсуждались пути совершенствования технологий доменного производства, методы внедрения альтернативных подходов в производстве чугуна и стали с применением экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Кроме этого, участникам были представлены результаты реализации инновационных проектов отрасли на крупнейших металлургических заводах.

«Это крупнейший в стране форум по доменному производству, — отметил президент группы компаний “МетПром” Станислав Лазуткин. — Здесь собрались ведущие специалисты-практики и видные представители научного сообщества из России, Украины, Казахстана, Австрии, Италии и многих других стран. Специалисты нашей компании рассказали о современных решениях проектирования доменных печей, возможностях и перспективах внедрения современных средств контроля и управления технологическими процессами».

Завтра, 27 сентября, делегаты посетят новую доменную печь № 7 ЕВРАЗ НТМК.