ЕВРАЗ НТМК признан лучшим инвестором Свердловской области

ЕВРАЗ НТМК стал победителем ежегодной премии промышленников и предпринимателей Свердловской области «Номер один» в номинации «Инвестор № 1», сообщает пресс-служба холдинга.

На ЕВРАЗ НТМК в 2020 году было реализовано сразу три значимых инвестиционных проекта: техническое перевооружение доменной печи № 6, расширение мощностей по производству колёс и запуск в работу автоматизированной линии по их механической обработке, а также «умный склад» в цехе прокатки широкополочных балок. Общий объём инвестиций в три проекта составляет около 16 миллиардов рублей, было создано 186 высокопроизводительных рабочих мест.

«Мы внимательно подходим к выбору и реализации инвестиционных проектов. При утверждении инвестпрограммы всегда рассматриваем проекты с точки зрения экологичности и их влияния на окружающую среду. Мы стремимся сделать жизнь в городах нашего присутствия более комфортной и при этом повышать эффективность наших производственных мощностей, повышать производительность труда», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Техническое перевооружение домны № 6 длилось около 16 месяцев. Объём печи составляет 2200 м3, проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. Печь оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и аспирационными установками, которые насчитывают свыше 34,5 тысячи фильтров. Доменная печь № 6 оборудована экспертной системой анализа и регулирования технологического процесса. Она позволяет определить оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой в автоматическом режиме.

«Умный склад» в цехе прокатки широкополочных балок оснащён инновационной системой информационного сопровождения движения металла, что позволяет отгружать строительную балку нужного сортамента и в нужном объёме в течение нескольких дней. Специальные мобильные терминалы фиксируют сортамент двутавров, их количество и точное местонахождение на складе. Система позволяет подбирать прокат по условиям заказа, оформлять отгрузочную документацию, вести обмен информацией с SAP/R3. На складе создан запас разных профилеразмеров, покупатели могут оперативно забирать нужный товар.

Новая линия полнопрофильной обработки железнодорожных колёс позволила увеличить мощности производства на 65 тысяч колёс в год и удовлетворить самые жёсткие требования потребителей к качеству продукции. Линия состоит из четырёх обрабатывающих станков с числовым программным управлением, робота-манипулятора для загрузки и выгрузки заготовок, устройств по дроблению и удалению стружки, автоматической подготовки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости.

Премия «Номер один» — ежегодная региональная премия, призванная консолидировать усилия уральского бизнеса для развития комфортной деловой среды, продвижения предприятий на общероссийском и глобальном уровнях и поддержания баланса интересов государства, бизнеса и общества. Учредители: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово‑промышленная палата. В премии «Номер один» участвовали более 70 ведущих уральских предприятий. Победители определены в пяти номинациях. За победу в номинации «Инвестор № 1» боролись компании, которые реализовали в 2020 году масштабные инвестиционные проекты, способствующие созданию высокопроизводительных рабочих мест.