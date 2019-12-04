ЕВРАЗ НТМК признан лидером природоохранной деятельности России в 2019 году

ЕВРАЗ НТМК стал лучшим экологически ответственным предприятием в сфере чёрной металлургии в 2019 году. Номинация была организована в рамках ежегодного Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности». В состав жюри вошли представители федеральных министерств, Госдумы, а также руководители общественных организаций.

Ежегодно комбинат выделяет на снижение вредного воздействия на окружающую среду, в том числе Нижнего Тагила, более миллиарда рублей.

«Все проекты по модернизации мощностей мы реализуем с учётом экологической составляющей, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Сейчас идёт техперевооружение домны № 6, после запуска которой мы остановим выработавшую свой ресурс домну № 5. Это позволит нам значительно снизить воздействие на окружающую среду Нижнего Тагила».

По информации пресс-службы ЕВРАЗа, сейчас на комбинате также реконструируют систему аспирации в миксерном отделении конвертерного цеха, ведутся проектные работы по выводу из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Снижение выбросов в ближайшее время составит минимум 442 тонны. Природоохранные мероприятия ЕВРАЗ НТМК включены в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Напомним, в 2019 году представители управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Нижнетагильский пруд 702 молодых восьмимесячных особи белого амура — травоядной рыбы семейства карповых. Ещё 4140 рыб были заселены в Ленёвское водохранилище. Молодь выращена на Среднеуральском рыбокомбинате и закуплена ЕВРАЗ НТМК специально для улучшения экологии водохранилищ Нижнего Тагила.